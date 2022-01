https://fr.sputniknews.com/20220125/inde-cinq-morts-dans-un-accident-de-la-route-dans-louest-1054588459.html

Inde: cinq morts dans un accident de la route dans l'ouest

Cinq personnes ont péri et plusieurs autres ont été grièvement blessées dans une collision frontale entre un camion et un véhicule léger, lundi, au niveau de... 25.01.2022, Sputnik France

Les autorités ont lancé une opération de recherche pour arrêter le conducteur du camion qui a pris la fuite, relève la même source.Les routes indiennes comptent parmi les plus dangereuses du monde avec plus de 150.000 morts chaque année dans des accidents dus notamment à l'état des chaussées, au manque d'entretien des véhicules et à l'imprudence des conducteurs.

