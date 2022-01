https://fr.sputniknews.com/20220125/jj-vise-une-hausse-des-ventes-de-vaccins-en-2022-1054595027.html

J&J vise une hausse des ventes de vaccins en 2022

En raison de retards de livraison et d'une demande inégale l'année dernière, J&J a manqué de peu son objectif de réaliser 2,50 milliards de dollars (2,22 milliards d'euros) de ventes de vaccins en 2021.Au-delà du vaccin anti-COVID, qui ne représente qu'une fraction de son chiffre d'affaires, le groupe pharmaceutique enregistre des ventes en-dessous des attentes du marché, en raison de la performance médiocre de médicaments phare tels qu'Imbruvica et Stelara.Les ventes d'Imbruvica, un traitement contre le cancer, se sont élevées à 1,06 milliard de dollars (940,2 millions d'euros), soit moins que les estimations de 1,17 milliard de dollars.Les ventes de Stelara, traitement de la maladie de Crohn, à 2,33 milliards de dollars (2,07 milliards d'euros), sont elles aussi inférieures aux estimations des analystes, qui tablaient sur 2,45 milliards de dollars.Le groupe fait état de ventes totales de 24,80 milliards de dollars (22 milliards d'euros), un chiffre inférieur aux 25,29 milliards de dollars attendus selon les données de Refinitiv.L'action J&J était en baisse de 1,2 % avant l'ouverture de Wall Street.L'entreprise a annoncé en novembre dernier son intention de se scinder en deux sociétés indépendantes - division de santé grand public et division pharmaceutique.

