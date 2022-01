https://fr.sputniknews.com/20220125/johnson-de-nouveau-sur-la-sellette-pour-une-fete-la-police-ouvre-une-enquete-1054589724.html

Johnson de nouveau sur la sellette pour une fête, la police ouvre une enquête

La police londonienne a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête sur les fêtes présumées illégales qui se sont tenues au 10, Downing Street, lors des... 25.01.2022, Sputnik France

Les services du Premier ministre britannique se sont efforcés mardi de minimiser une nouvelle information embarrassante émanant d'ITV : l'organisation d'une fête d'anniversaire en son honneur en juin 2020, qui s'ajoute à une série de fuites désastreuses sur la tenue de plusieurs événements dans sa résidence officielle, alors que les rassemblements étaient strictement interdits.La chaîne ITV a rapporté lundi que l'événement avait rassemblé jusqu'à trente personnes dans la salle du conseil du 10, Downing Street, bureau et résidence officielle du chef du gouvernement à Londres.Les participants ont offert un gâteau d'anniversaire à Boris Johnson en présence de sa future épouse Carrie, mais il s'agissait d'une surprise et rien n'avait été préparé en amont par le Premier ministre, a déclaré le ministre des Transports, Grant Shapps, mardi sur l'antenne de Sky News.Depuis plusieurs semaines, les articles de la presse détaillant les nombreuses entorses au confinement à Downing Street en 2020 et 2021 pèsent sur la cote de popularité du chef du gouvernement.Boris Johnson s'est défendu publiquement à plusieurs reprises en estimant ne pas avoir enfreint de règles tout en présentant ses excuses au peuple britannique.Le rapport d'une enquête interne menée par Sue Gray, haute fonctionnaire au Cabinet Office, doit être rendu public dans le courant de la semaine. Selon Grant Shapps, Sue Gray est au courant de l'organisation de cette fête d'anniversaire.Le chef de l'opposition travailliste, Keir Starmer, a de nouveau réclamé la démission du Premier ministre "qui pense que les règles qu'il a fixées ne s'appliquent pas à lui-même".Boris Johnson serait menacé de devoir démissionner si 54 des 360 conservateurs qui siègent à la Chambre des communes prenaient l'initiative d'écrire chacun une lettre de défiance au président du "comité 1922", un groupe de parlementaires tories.Ce seuil n'a pas encore été franchi, plusieurs élus conservateurs disant vouloir attendre les résultats de l'enquête interne.

