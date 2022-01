https://fr.sputniknews.com/20220125/la-hongrie-demande-le-soutien-de-la-turquie-pour-faire-face-a-limmigration-1054593575.html

La Hongrie demande le soutien de la Turquie pour faire face à l'immigration

Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a demandé le soutien de la Turquie pour faire face à la migration irrégulière. 25.01.2022, Sputnik France

Lors de sa participation lundi à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles, le ministre hongrois a plaidé pour un soutien à la Turquie afin d’assurer le retour d'un plus grand nombre de Syriens et de Libyens dans leur pays et d'empêcher de nouvelles vagues de migration.Et de prévenir que si la Turquie était frappée par une nouvelle vague d'immigration, alors il serait difficile de pérenniser l’accord conclu avec Ankara en 2016 sur la question des migrants.Pour M. Szijjarto, l'Union européenne devrait soutenir les programmes de sécurité, de développement économique et de santé au Moyen-Orient et en Afrique "au lieu de soutenir la migration irrégulière".

