La Pologne construit une barrière électrique à sa frontière avec la Biélorussie

La Pologne a entamé, mardi 25 janvier, la construction d'une barrière électrique à sa frontière avec la Biélorussie, en vue de bloquer l'entrée de clandestins... 25.01.2022, Sputnik France

"Les chantiers ont été remis ce mardi aux conducteurs", a indiqué une porte-parole des gardes-frontières, la capitaine Krystyna Jakimik-Jarosz, citée par des médias internationaux.Longue d'environ 186 km, soit près de la moitié de la longueur totale de la frontière (418 km), la barrière métallique sera haute de cinq mètres et demi, a-t-elle précisé, notant que le mur serait équipé notamment de caméras et de détecteurs de mouvement, pour aider les gardes-frontières à empêcher les passages en fraude.Le projet, d'un coût de 353 millions d'euros et qui sera achevé en juin, a suscité des inquiétudes chez les défenseurs des droits humains et de l'environnement. Ces derniers craignent que les migrants fuyant des situations de conflit ne soient pas en mesure de présenter une demande d'asile et s'inquiètent des effets néfastes pour la faune et la flore de la zone forestière à la frontière.Des milliers de personnes, venues en majorité du Proche-Orient, notamment du Kurdistan irakien, de Syrie et du Liban, mais aussi d'Afghanistan, ont tenté l'année dernière de traverser la frontière polonaise pour rejoindre le territoire de l'UE. Certaines ont réussi à passer et le plus souvent, ils ont continué leur voyage vers l'Europe de l'Ouest.La Pologne et les pays occidentaux ont accusé Minsk d'encourager, voire d'orchestrer et d'aider ce flux en promettant une entrée facile dans l'UE. Des accusations qui ont été rejetées par le gouvernement du Président biélorusse Alexandre Loukachenko.Au plus fort de la crise, la Pologne a créé à la frontière une zone spéciale fermée aux ONG humanitaires et aux médias, construit des barrières de barbelés et envoyé plusieurs milliers de soldats pour aider les gardes-frontières.

