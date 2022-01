https://fr.sputniknews.com/20220125/la-turquie-veut-un-nouveau-nom-pour-eviter-detre-prise-pour-une-dinde-1054589063.html

La Turquie veut un nouveau nom pour éviter d'être prise pour une "dinde"

25.01.2022

2022-01-25T12:51+0100

2022-01-25T12:51+0100

2022-01-25T12:51+0100

La Turquie ne veut plus qu’on l’appelle à l’international avec un nom qui engendre une confusion avec le mot turkey, dinde en anglais.Il souhaite également que les produits fabriqués dans son pays portent la mention Made in Türkiye au lieu de Made in Turkey.Le nom a déjà été modifié sur la page francophone du site du ministère turc des Affaires étrangères et dans les courriers des ambassades turques.Le 18 janvier, un porte-parole de l’Onu a confirmé à Middle East Eye que la mission permanente turque avait contacté le service du protocole des Nations unies afin de s’informer sur la procédure pour communiquer un changement de nom de pays au cas où.Les changements de nom suite à la décolonisationCe changement de nom est apparemment le premier au cours du XXIe siècle. Les changements précédents avaient souvent été liés à la décolonisation ou à un changement de régime.La Rhodésie du Sud est devenue le Zimbabwe, la Haute-Volta est désormais le Burkina Faso et le Dahomey a pris le nom de Bénin, pour ne citer que ces trois anciennes colonies.L'ancien Congo belge, devenu indépendant en 1960 sous le nom de République du Congo, avait été rebaptisé Zaïre avant de devenir République démocratique du Congo.La Birmanie a changé de nom pour le Myanmar après qu’une junte militaire a renversé le pouvoir communiste dans ce pays.Turkey, une interprétation erronéeLe nom turkey en anglais désigne à la fois la Turquie et la dinde. Cette confusion linguistique tient à un malentendu. Le New York Times avait expliqué que le volatile qui s’appelle en réalité Numida meleagris avait été importé de Madagascar à partir de 1540 par des marchands qui, sur la voie de l’Europe, passaient par la Turquie. Les Anglais en avaient fait une interprétation erronée: l’oiseau était importé de Turquie et s’appellerait donc turkey.

