Le Japon va imposer des restrictions sanitaires dans des régions supplémentaires

Le Japon devrait élargir mardi le nombre des régions concernées par des mesures sanitaires strictes destinées à lutter contre l'épidémie de coronavirus, alors... 25.01.2022, Sputnik France

Un panel d'experts conseillant le gouvernement a recommandé le renforcement des restrictions sanitaires dans 18 régions supplémentaires, dont les préfectures d'Osaka et de Kyoto dans l'ouest du pays, à compter de jeudi jusqu'au 20 février.Il est attendu que le gouvernement valide dans la journée cette décision, de même que le prolongement jusqu'au 20 février de ces mesures dite de "quasi-urgence" dans trois régions.Déjà en vigueur dans 16 préfectures, les mesures devraient ainsi concerner plus de 70% des régions japonaises. Elles permettent aux autorités locales d'imposer des heures de fermeture avancées aux restaurants et bars et d'interdire la vente d'alcool.Le Japon a enregistré lundi plus de 44.000 nouvelles contaminations au coronavirus, selon un décompte rapporté par la télévision publique NHK.

