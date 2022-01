https://fr.sputniknews.com/20220125/le-mali-demande-au-danemark-de-retirer-ses-troupes-du-pays-1054584729.html

Le Mali demande au Danemark de retirer ses troupes du pays

Le Mali demande au Danemark de retirer ses troupes du pays

Le Mali a fait savoir lundi qu'il avait demandé au Danemark de retirer immédiatement ses soldats déployés dans le pays dans le cadre d'une mission de lutte... 25.01.2022, Sputnik France

Dans un communiqué, le gouvernement malien exprime son "étonnement" quant au "déploiement sur son territoire d'un contingent des forces spéciales danoises au sein de la force Takuba".Il déclaré que ce déploiement a été opéré sans son consentement et sans tenir compte des protocoles en place, et il a demandé au Danemark de retirer immédiatement ses soldats.Sanctions de l'UECette décision intervient dans un contexte de tensions entre Bamako et ses partenaires internationaux depuis deux coups d'Etat militaires. L'Union européenne a imposé des sanctions contre le Mali après que le gouvernement de transition a reporté les élections prévues le mois prochain.Des informations faisant état de l'autorisation données à Bamako à la présence dans le pays de mercenaires du groupe privé russe Wagner ont alimenté les tensions.Le Danemark a envoyé environ 90 personnes au Mali, dont des médecins et des membres des forces spéciales, selon un communiqué publié lundi sur le site internet du ministère danois de la Défense.

