https://fr.sputniknews.com/20220125/le-president-croate-exclut-lengagement-de-ses-soldats-en-cas-de-conflit-russo-ukrainien-1054593976.html

Le Président croate exclut l’engagement de ses soldats en cas de conflit russo-ukrainien

Le Président croate exclut l’engagement de ses soldats en cas de conflit russo-ukrainien

Aucun soldat croate ne sera impliqué dans un conflit russo-ukrainien s’il éclate, garantit le Président croate Zoran Milanovic, pour qui l'Ukraine n'a pas sa... 25.01.2022, Sputnik France

2022-01-25T20:08+0100

2022-01-25T20:08+0100

2022-01-25T20:08+0100

otan

croatie

crise en ukraine

zoran milanovic

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1d/1044997919_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7d289dba4aa907d6e6893dbd583d8d23.jpg

Après avoir visité l’entreprise agroalimentaire Kras à l’occasion de son 110e anniversaire, le Président croate Zoran Milanovic a fait plusieurs déclarations retentissantes devant les journalistes.Selon lui, la crise ukrainienne "n’a rien à voir avec l’Ukraine ou la Russie, mais avec la dynamique de la politique intérieure américaine de Joe Biden et de son administration" dans laquelle il voit "des incohérences et des comportements dangereux"."La Croatie ne sera pas pompier" en cas d’incendieM.Milanovic a également constaté que l’Otan augmentait sa présence à la frontière ukrainienne et a garanti qu’aucun soldat croate ne serait impliqué si un conflit éclatait."La Croatie doit s'en sortir comme s’il s’agissait d'un incendie. En cas d'incendie, fermez la porte. La Croatie ne sera pas pompier là-dedans", a-t-il renchéri.L’Ukraine, "l’un des pays les plus corrompus en stagnation économique"Il a qualifié l'éviction du Président Viktor Ianoukovitch en 2014 de "coup d'État sur l'instigation de l'Union européenne, et surtout de Washington à l'époque".Huit ans plus tard, poursuit-il, "l'Ukraine reste l'un des pays les plus corrompus au monde, stagne économiquement et ne reçoit rien de l'UE".Les États-Unis et l’Otan en alerteEn brandissant l’épouvantail d’une menace russe pesant sur l’Ukraine, l’Otan met ses forces en alerte et envoie des navires de combat en Europe de l’Est.Sur fond de crise en Ukraine, Joe Biden envisagerait de déployer de 1.000 à 5.000 soldats, des navires de guerre et avions en Europe de l’Est, notamment dans les pays baltes.Moscou ne cesse cependant d'assurer qu’il n’attaquera pas ses voisins.

croatie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

otan, croatie, crise en ukraine, zoran milanovic