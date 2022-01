https://fr.sputniknews.com/20220125/le-vietnam-recoit-627-millions-de-doses-supplementaires-de-vaccins-anti-covid-1054592746.html

Le Vietnam reçoit 6,27 millions de doses supplémentaires de vaccins anti-covid

Le Vietnam a reçu 6,27 doses supplémentaires de vaccins anti-covid en provenance d'Allemagne, du Luxembourg, du Portugal et du Royaume-Uni, a annoncé UNICEF... 25.01.2022, Sputnik France

Sur le total, près de 4.000.230 doses de vaccin BioNTech/Pfizer ont été octroyées par le gouvernement allemand, 99.450 autres provenaient du gouvernement luxembourgeois et 159.120 unités ont été offertes par le gouvernement du Portugal alors que le Royaume-Uni a fourni 2.012.960 doses de vaccin AstraZeneca, le tout via le mécanisme de vaccins COVAX, selon la même source.A cette occasion, la représentante de l'UNICEF au Vietnam, Lesley Miller a remercié le gouvernement et le peuple d'Allemagne, du Luxembourg, du Portugal et du Royaume-Uni pour avoir assuré cette contribution opportune et importante du vaccin anti-covid-19 au pays d'Asie du Sud-Est.Le don de vaccins des pays s'avère une contribution essentielle à la distribution équitable des doses initiales et de rappel aux populations du monde entier, a-t-elle indiqué dans un communiqué.Avec la livraison de vaccins donnés par les gouvernements allemand, luxembourgeois, portugais et britannique, le Vietnam a jusqu'à présent reçu 51.024.180 doses de vaccins via le dispositif international d'accès aux vaccin COVAX.

