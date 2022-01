https://fr.sputniknews.com/20220125/les-iles-du-pacifique-prolongent-leurs-confinements-1054589239.html

Les îles du Pacifique prolongent leurs confinements

Les îles du Pacifique prolongent leurs confinements

Les îles Samoa et Salomon ont prolongé leurs confinements mardi pour enrayer la propagation de la pandémie de Covid-19, qui avaient jusque là été épargnées par... 25.01.2022, Sputnik France

îles samoa américaines

îles salomon

covid-19

confinement

Le Premier ministre des îles Salomon, Manasseh Sogavare, a indiqué lundi soir dans un discours que la capitale Honiara était touchée par le coronavirus et a prolongé le confinement de quatre jours.Près de 300 nouveaux cas ont été confirmés au pays et les chiffres réels pourraient être bien plus élevés dans un contexte de capacité de test limitée.L'archipel de Kiribati, où aucun cas n'avait été enregistré depuis le début de la pandémie, a décidé un confinement après que des dizaines de passagers d'un vol en provenance des îles Fidji, le premier à atterrir sur cet archipel depuis la réouverture des frontières, ont été testés positifs au Covid-19.A Palau, qui compte un peu plus de 18.000 habitants, le nombre de cas a doublé pour atteindre près de 600 en trois jours.Les Samoa ont prolongé un confinement national jusqu'à jeudi soir et la Nouvelle-Zélande a aussi renforcé les restrictions sanitaires depuis que le variant Omicron a commencé à s'y propager.

