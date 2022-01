https://fr.sputniknews.com/20220125/les-oceans-sur-terre-sont-ils-apparus-grace-a-un-mineral-1054593450.html

Les océans sur Terre sont-ils apparus grâce à un minéral?

Les océans sur Terre sont-ils apparus grâce à un minéral?

À l’époque de la formation de la Terre, les températures et la pression étaient extrêmement élevées. Des chercheurs ont réussi à définir quel minéral a pu... 25.01.2022, Sputnik France

2022-01-25T21:46+0100

2022-01-25T21:46+0100

2022-01-25T21:46+0100

terre

océan

géologie

eau

étude

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1c/1045147582_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_b3b55b3ff449c9c7ee32bfe146cbfed4.jpg

Des chercheurs russes et chinois se sont penchés sur l'origine de l'eau sur Terre, qui demeure un mystère de longue date. Lors de leurs recherches, ils ont défini l'existence d'un minéral ancien, l’hydrosilicate de magnésium (Mg2SiO5H2), qui, théoriquement, pourrait avoir existé dans des conditions de haute pression sur Terre à l’époque. Après la séparation du noyau terrestre et la chute de la pression dans le manteau, ce minéral s’est désintégré avec le dégagement d’une grande quantité d’eau, à l’origine des futurs océans, ont-ils conclu dans une étude publiée dans la revue Physical Review Letters.Ce minéral, supposent les scientifiques, était stable à des températures élevées et à des pressions hautes et devait exister alors que la Terre était encore très jeune et chimiquement homogène. La planète était alors privée d’eau, du moins dans les couches supérieures d’une épaisseur de plusieurs centaines de kilomètres, à cause des températures élevées et des bombardements constants de météorites, explique sur son compte Facebook le chercheur Artiom Oganov.Les origines de la vie sur Terre semblent expliquéesAprès l’apparition du noyau terrestre, à peu près 30 millions d’années après la formation de la Terre, les minéraux siliceux ont été repoussés vers les zones de pression moins forte, où le Mg2SiO5H2 est instable et a dû se décomposer en formant un mélange de MgSiO3+MgO et de l’eau. Comme l’eau, même en petites quantités, ramollit les roches du manteau, elle aurait contribué de manière décisive à l'évolution de notre planète, et surtout à l’apparition de la vie sur Terre, explique M.Oganov.Afin de recréer les conditions de cette époque révolue, les chercheurs ont recouru à la modélisation numérique, car créer une pression et une température aussi fortes en laboratoire semble quasi impossible.Cette version de la formation des océans, à partir de minéraux initialement contenus dans ses tréfonds, propose une alternative à l’hypothèse selon laquelle l’eau a été apportée sur Terre par une comète. D’ailleurs, le rapport du deutérium à l'hydrogène dans les océans diffère de celui dans les comètes. En outre, les températures étaient tellement élevées à l’époque que toute eau liquide apportée de l’extérieur se serait tout de suite évaporée.

terre

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

terre, océan, géologie, eau, étude