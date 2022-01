https://fr.sputniknews.com/20220125/les-pays-bas-devraient-annoncer-la-reouverture-des-bars-et-restaurants-1054588700.html

Les Pays-Bas devraient annoncer la réouverture des bars et restaurants

Les Pays-Bas devraient annoncer la réouverture des bars et restaurants

Le gouvernement néerlandais devrait annoncer mardi la réouverture des restaurants, des bars et des théâtres malgré le nombre record de cas de COVID-19 dans le... 25.01.2022, Sputnik France

2022-01-25T12:17+0100

2022-01-25T12:17+0100

2022-01-25T12:17+0100

pays-bas

ouverture

restaurant

mark rutte

bar

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104405/70/1044057003_0:97:2047:1248_1920x0_80_0_0_c7dbb7238418f4edda8914c8f04d63b5.jpg

Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, et le ministre de la Santé, Ernst Kuipers, devraient annoncer les nouvelles dispositions lors d'une conférence de presse attendue à 19 heures (18h00 GMT).L'avis des experts de la santé et de représentants des autorités locales, publié lundi soir par le gouvernement, se montre favorable à la fin du confinement strict en vigueur depuis la mi-décembre.Les experts arguent que, malgré le nombre record d'infections quotidiennes, le variant Omicron du coronavirus, désormais dominant dans le pays, "présente un tableau clinique moins grave" que le variant Delta, responsable de la vague d'infections précédente.Des études réalisées dans différents pays montrent que les admissions à l'hôpital sont inférieures de 40% à 60% avec Omicron, tandis que les admissions dans des services de soins intensifs ont diminué de moitié, ajoutent-ils.Des conseillers gouvernementaux ont déclaré que les bars, les restaurants et les théâtres devraient être autorisés à ouvrir jusqu'à 22 heures.Un pass sanitaire, valide grâce à un schéma de vaccination complet, un certificat de rétablissement récent du COVID-19 ou un test négatif sera toutefois requis pour y accéder.Les parcs d'attractions, les zoos et les évènements sportifs devraient également être autorisés à accueillir de nouveau du public.Les Pays-Bas ont fait état lundi de 60.000 nouvelles infections en 24 heures. (Reportage Stephanie van den Berg, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

pays-bas

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

pays-bas, ouverture, restaurant, mark rutte, bar, covid-19