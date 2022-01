https://fr.sputniknews.com/20220125/mozambique-arrestation-de-deux-trafiquants-en-possession-de-15-kilogrammes-dheroine-1054587275.html

Mozambique: arrestation de deux trafiquants en possession de 15 kilogrammes d'héroïne

Deux trafiquants de drogue ont été arrêtés dans la capitale mozambicaine, Maputo, en possession de 15 kilogrammes d'héroïne, a annoncé lundi la police. 25.01.2022

Les deux mis en cause ont admis avoir transporté des stupéfiants dans la capitale où un autre groupe attendait le véhicule pour décharger la drogue ailleurs.Le Mozambique est identifié par plusieurs organisations internationales comme un corridor pour le trafic international de la drogue.En mars 2021, le Service national d'enquête criminelle mozambicain (Sernic) a procédé à la saisie, dans une résidence à Quelimane, de 440 kilogrammes d'héroïne d'une valeur de plusieurs millions de dollars.Au cours du même mois, la police a intercepté, lors d'un contrôle de routine dans le district de Murrupula, un véhicule transportant 103 kilogrammes d'héroïne et de crack.En janvier 2021, une frégate de la marine française a saisi 417 kilogrammes de méthamphétamine et 27 kilogrammes d'héroïne sur un navire au large du Mozambique d’une valeur de plus de 40 millions d'euros.

