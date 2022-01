https://fr.sputniknews.com/20220125/rechauffement-des-relations-rwanda-ouganda-cette-fois-sera-t-elle-la-bonne-1054590290.html

Réchauffement des relations Rwanda-Ouganda: cette fois sera-t-elle la bonne?

Le commandant des forces armées ougandaises, le lieutenant général Muhoozi Kainerugaba, s'est récemment entretenu avec le Président rwandais Paul Kagame...

Le commandant des forces terrestres des Forces de défense populaires de l’Ouganda (UPDF), le lieutenant général Muhoozi Kainerugaba, est arrivé le samedi 22 janvier 2022 à Kigali, où il s’est entretenu avec le Président rwandais, Paul Kagame. Au cœur des discussions entre les deux hommes, le réchauffement des relations entre le Rwanda et l’Ouganda après des années de brouille sans fin. Tant du côté ougandais que du côté rwandais, on s’est montré enthousiaste à la suite des discussions entre les deux hauts responsables. "Nous avons eu des discussions très cordiales et approfondies sur la manière d’améliorer nos relations bilatérales. Je suis convaincu que, sous la direction de nos deux Présidents, nous serons en mesure de rétablir rapidement nos bonnes relations historiques", a déclaré le général Muhoozi, qui est aussi le fils du Président ougandais, Yoweri Museveni.Sans donner beaucoup de détails sur l’entretien entre les deux hommes, la présidence rwandaise a qualifié la rencontre de cordiale. "Le Président Kagame et le général Muhoozi Kainerugaba ont eu des discussions cordiales, productives et tournées vers l’avenir sur les préoccupations du Rwanda et les mesures pratiques nécessaires pour rétablir les relations entre le Rwanda et l’Ouganda", a-t-elle indiqué dans un tweet.La visite du général Muhoozi Kainerugaba, conseiller à la présidence en charge des opérations spéciales et potentiel successeur de son père aujourd’hui âgé de 77 ans, semble marquer un tournant dans les relations entre Kigali et Kampala, après des années de tensions caractérisées parfois par des prises de position s’encombrant peu de circonlocutions diplomatiques.Loin d’être une premièreReste que cette tentative de normalisation est loin d’être une première. En effet, cela fait plus de deux décennies que toutes les initiatives amorcées pour réconcilier le Rwanda et l’Ouganda ont toutes fini en queue de poisson. La première remonte au début des années 2000 lorsque les deux pays, qui seront pointés par les rapports d'experts de l'Onu dans la déstabilisation et le pillage des ressources naturelles de la RDC, en sont venus à s’affronter violemment à Kisangani (ville située au nord-est du Congo). Pour ramener les deux parties à la raison et stopper la guerre sans merci que ceux-ci se livraient dans cette ville pour le contrôle du diamant et du bois, la secrétaire d’État britannique au développement international, Clare Shorte, invita Yoweri Museveni et Paul Kagame à Londres. Même si les relations entre Kigali et Kampala ne sont pas redevenues cordiales pour autant, les deux pays décidèrent de mettre fin à leurs affrontements armés.Dans les années qui ont suivi, leurs relations se sont davantage détériorées, les deux voisins s’accusant mutuellement de tentatives de déstabilisation. Les tensions entre l’Ouganda et le Rwanda ont également eu des répercussions directes sur la stabilité de la région des Grands Lacs africains, le Burundi devenant un point de mire essentiel de la rivalité entre Kampala et Kigali. Pour autant, les discussions entre les dirigeants des deux pays se sont poursuivies et des tentatives de rapprochement ont été observées sans qu’elles ne puissent aboutir.Entre 2017 et 2018, le Rwanda et l’Ouganda ont tenu une série de réunions visant à désamorcer les tensions consécutives à une série d’expulsions controversées des Rwandais d’Ouganda. La plus importante a vu le Président Paul Kagame rencontrer son homologue ougandais Yoweri Museveni en marge du 30e sommet de l’Union africaine qui s’est tenu en janvier 2018. Suite à cette discussion, les échanges de rhétorique hostile se sont atténués. Toutefois, les relations sont restées fragiles, et en février 2019 le Rwanda a fermé sa frontière avec l’Ouganda en raison des frictions et des antagonismes profondément ancrés entre les deux pays. Les processus de médiation régionaux initiés par l’Angola et la RDC ces deux dernières années pour les rapprocher ont tous échoué...Quid de la suite?La venue du lieutenant général Muhoozi Kainerugaba à Kigali et les marques de bienveillance manifestées de part et d’autre pourraient-elles marquer le début d’une nouvelle ère dans les relations entre Kigali et Kampala?S’il est encore trop pour le dire, reste que du côté rwandais, tout porte à croire qu’on aimerait bien tourner définitivement la page de brouille, histoire de sortir de l’isolement dans lequel le pays est confiné depuis quelques années maintenant. La situation sécuritaire à l’est de la RDC, où le Rwanda et l’Ouganda ont déployé des troupes pour faire triompher leurs intérêts respectifs, pourrait également donner des indications intéressantes sur la restauration des relations entre Kigali et Kampala. Les Rwandais ont vu d’un mauvais œil l’arrivée des militaires ougandais en Ituri, à l’est de la RDC, fin novembre 2021, pour traquer les rebelles des Forces démocratiques alliées. Sont-ils prêts à trouver un modus vivendi avec leur voisin du nord au nom de la réconciliation et du réchauffement des relations avec celui-ci?Seul l’avenir le dira, et en dépit de la posture adoptée par le lieutenant général Muhoozi Kainerugaba et le Président Paul Kagame à Kigali, l’avenir des relations entre l’Ouganda et le Rwanda va aussi dépendre de leur positionnement par rapport à la RDC, où ils ont des intérêts importants à défendre. C’était le cas au début des années 2000 lorsqu’ils se sont affrontés à Kisangani et cela risque d’être certainement le cas dans les jours et mois à venir...

