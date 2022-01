https://fr.sputniknews.com/20220125/sept-migrants-decedes-lors-dune-traversee-de-la-mediterranee-1054590504.html

Sept migrants décédés lors d'une traversée de la Méditerranée

Sept migrants sont morts de froid en tentant la périlleuse traversée de la Méditerranée vers l'Italie depuis la Libye dans une embarcation transportant 280... 25.01.2022, Sputnik France

Trois personnes sont mortes pendant la traversée, quatre autres souffrant d'hypothermie sévère sont décédées lors de leur transfert, après avoir été interceptées par les gardes-côtes au large de Lampedusa, a souligné l'agence.Selon le programme humanitaire Mediterranean Hope, les 280 personnes à bord étaient originaires notamment du Bangladesh, du Mali et du Soudan, et "la quasi-totalité était en état d'hypothermie sévère".Les survivants ont été orientés vers le centre de santé et le centre d'accueil surpeuplé de la petite île. Le centre, qui a une capacité d'accueil de 250 places, héberge actuellement plus de 600 personnes. Un peu plus d'une centaine devaient être transférées mardi sur un navire en quarantaine amarré au large de Cala Pisana, l'un des sites touristiques de l'île.Malgré des températures glaciales et une mer agitée, plus de 1.750 personnes sont arrivées en Italie depuis le début du mois, contre 379 sur la même période l'an dernier.

