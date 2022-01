https://fr.sputniknews.com/20220125/ukraine-les-americains-font-tout-pour-que-la-russie-ne-puisse-pas-etre-une-puissance-europeenne-1054595518.html

Ukraine: "Les Américains font tout pour que la Russie ne puisse pas être une puissance européenne"

Ukraine: "Les Américains font tout pour que la Russie ne puisse pas être une puissance européenne"

En cas de conflit en Ukraine, 8.500 militaires américains sont prêts à être déployés en Europe orientale, a annoncé le Pentagone. Selon l’analyste Nikola... 25.01.2022, Sputnik France

2022-01-25T19:02+0100

2022-01-25T19:02+0100

2022-01-25T19:02+0100

international

russie

états-unis

vladimir poutine

pentagone

gaz

joe biden

emmanuel macron

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/1045928609_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_69ad8fca82110673fc54ed853e32549d.jpg

Cette crainte se traduit par la dramatisation calculée des tensions entre l’Ukraine et la Russie, dénonce encore l’analyste politique Nikola Mirkovic. La mise en état d’alerte élevée de 8.500 soldats américains répond à cet objectif. Joe Biden l’a clairement fait comprendre aux Européens le 24 janvier: les États-Unis veulent un front occidental uni face à Moscou. Il s’est d’ailleurs publiquement félicité d’une "totale unanimité" à ce sujet, sauf que Paris et Berlin ont clairement fait entendre leurs divergences. L’Allemagne a refusé de livrer des armes à Kiev, tandis que l’Élysée a évoqué un "espace pour la diplomatie, pour la désescalade".Selon l’auteur de L’Amérique empire (Éd. Temporis), la doctrine Brzezinski est plus que jamais d’actualité à Washington. Une doctrine théorisée par cet ancien conseiller à la sécurité nationale de Jimmy Carter dans Le Grand Échiquier, qui vise à couper l’Europe de la Russie en grignotant au fur et à mesure l’espace ex-soviétique. "Les Américains font tout pour que la Russie ne puisse pas être une puissance européenne", estime Mirkovic. L’intérêt? Principalement pour des raisons économiques, selon lui: alimenter le gigantesque complexe militaro-industriel américain, mais aussi vendre son gaz et son pétrole de schiste au Vieux Continent au détriment de Moscou.

russie

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Jean-Baptiste Mendes https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442800_0:0:1280:1280_100x100_80_0_0_bd1e219364b7848ff9bdbf56275c03bf.jpg

Jean-Baptiste Mendes https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442800_0:0:1280:1280_100x100_80_0_0_bd1e219364b7848ff9bdbf56275c03bf.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jean-Baptiste Mendes https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442800_0:0:1280:1280_100x100_80_0_0_bd1e219364b7848ff9bdbf56275c03bf.jpg

international, russie, états-unis, vladimir poutine, pentagone, gaz, joe biden, emmanuel macron, nord stream 2