Un Britannique incapable de fermer les yeux après une chirurgie esthétique ratée

Opéré des joues dans un but purement esthétique, un Britannique a ensuite enchaîné plusieurs opérations car il ne pouvait plus fermer complètement les yeux... 25.01.2022, Sputnik France

2022-01-25T18:30+0100

2022-01-25T18:30+0100

2022-01-25T18:34+0100

médecine

chirurgie esthétique

interventions chirurgicales

La clinique britannique privée BMI The Priory Hospital a lancé une enquête interne suite à la publication dans la presse de l’histoire d’un patient incapable de fermer son oeil gauche depuis trois ans suite à une opération esthétique, relate le Birmingham Mail. Le patient, aujourd’hui âgé de 79 ans, avertit sur les dangers de la chirurgie esthétique.Les opérationsLe calvaire commence en 2019, quand le Britannique décide de se débarrasser de ses joues bouffies. À son adolescence, ses joues ont gonflé à cause d’une occlusion, ses molaires inférieures n’étant pas alignées avec celles supérieures.Il décide alors de subir une opération, en janvier 2019, dans la clinique privée BMI The Priory Hospital. Au programme pour dégonfler ses joues: lifting du cou, blépharoplastie des paupières inférieures et rhinoplastie, pour un coût de 11.000 livres (environ 13.000 euros).Après neuf heures d’opération, ce peintre à la retraite s’est senti comme "passé à tabac" et ne peut plus fermer ses yeux, symptômes attribués aux effets secondaires de l’intervention chirurgicale. Le médecin lui assure alors que ça va passer.Plusieurs opérationsMais le problème persiste, et quelques mois plus tard, en mai, il subit une autre opération dans une autre clinique pour une greffe de peau afin de gagner en souplesse.Pourtant, trois ans plus tard, le Britannique ne peut toujours pas fermer complètement son œil gauche:Tandis que les hôpitaux privés refusent de pratiquer une autre intervention qui pourrait aggraver ses problèmes de vision, ceux publics présentent une liste d'attente d'un an. Le retraité décide donc de se faire opérer de la paupière inférieure en Turquie pour 7.000 livres (plus de 8.000 euros).Le chirurgien suspendu"Mon œil gauche est toujours ouvert aujourd'hui. Même si vous avez confiance en un chirurgien de haut niveau, soyez prudent, car cela peut ruiner votre vie", avertit le retraité."La clinique en question a indiqué avoir suspendu le chirurgien et mener une enquête interne.Les causes de l’opérationLe retraité confie qu’il a décidé de se faire opérer après le départ de sa compagne il y a quelques années avec qui il a eu des enfants."Défigurée à vie"La quête d’une nouvelle jeunesse ou l’espoir de correspondre à certains canons de beauté peut ruiner une vie. Ainsi, fin septembre 2021 Linda Evangelista, ancien top model, a raconté avoir souffert d'une opération de chirurgie esthétique ratée qui l’a défigurée. En cause, la procédure Zeltiq’s CoolSculpting censée détruire les cellules graisseuses grâce au froid qu’elle a subie il y a cinq ans. Mais au lieu de réduire les cellules en question, l’intervention les développées, déformant son corps de manière permanente, même après deux chirurgies réparatrices.

