https://fr.sputniknews.com/20220125/un-cout-tres-eleve-pour-la-russie-en-cas-dattaque-contre-lukraine-dit-macron-1054599052.html

Un coût "très élevé" pour la Russie en cas d'attaque contre l'Ukraine, dit Macron

Un coût "très élevé" pour la Russie en cas d'attaque contre l'Ukraine, dit Macron

Le Président français a fait savoir mardi qu'il allait demander à son homologue russe des "clarifications" sur les intentions de Moscou à l'égard de l'Ukraine... 25.01.2022, Sputnik France

2022-01-25T20:53+0100

2022-01-25T20:53+0100

2022-01-25T20:58+0100

russie

ukraine

france

otan

emmanuel macron

tensions

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1054213675_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_82240d22ef6ede6b89ac6b66468d363f.jpg

La Russie paierait un coût "très élevé" en cas d'attaque contre l'Ukraine, a prévenu Emmanuel Macron, alors que Moscou, qui nie toute intention belliqueuse et impute les tensions aux États-Unis et à l'Otan, demande des garanties sécuritaires de la part des pays occidentaux.S'exprimant à Berlin lors d'une conférence de presse commune avec le chancelier allemand Olaf Scholz, le Président français a toutefois indiqué qu'il ne fallait "pas abandonner" le dialogue avec la Russie.Le dialogue devait se poursuivre dans le cadre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), a-t-il poursuivi, ajoutant que les Occidentaux étaient "pleinement engagés" au côté de Kiev.Emmanuel Macron a annoncé qu'il s'entretiendrait vendredi par téléphone avec Vladimir Poutine, à qui il entend demander des "clarifications" sur les intentions de Moscou à l'égard de l'Ukraine.De nouvelles discussions en "format Normandie", entre conseillers politiques de la Russie, de l'Ukraine, de la France et de l'Allemagne auront lieu mercredi 26 janvier à Paris.

russie

ukraine

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

russie, ukraine, france, otan, emmanuel macron, tensions