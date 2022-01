https://fr.sputniknews.com/20220125/un-electorat-de-droite-dominant-en-france-a-lapproche-de-la-presidentielle-constate-une-etude-1054591797.html

Un électorat de droite dominant en France à l’approche de la présidentielle, constate une étude

Un électorat de droite dominant en France à l’approche de la présidentielle, constate une étude

Une étude réalisée par OpinionWay montre que les Français se positionnent actuellement plus à droite qu’en 2017, bien que 57% d’entre eux estiment toujours... 25.01.2022, Sputnik France

À trois mois de l’élection présidentielle, près d’un tiers des Français (32%) se classent politiquement à droite et 11% à l’extrême-droite contre respectivement 26% et 7% il y a cinq ans, révèle une étude menée par OpinionWay et publiée dans Le Figaro.Dans le même temps, toujours selon ce "baromètre de la confiance politique", 17% des Français se disent de gauche et 6% se placent à l’extrême-gauche, tandis que 14% s’estiment au centre et 20% ne se prononcent pas.Or, bien qu’ils se positionnent plus à droite qu’en 2017, les Français ne semblent pourtant pas plus sensibles au libéralisme économique. Ainsi, 73% d’entre eux estiment que "l'économie actuelle profite aux patrons aux dépens de ceux qui travaillent", et 57% croient que "pour établir la justice sociale, il faudrait prendre aux riches pour donner aux pauvres".Pour 63% des Français, "il y a trop d’immigrés" dans le paysQuant aux questions de société, 63% des sondés estiment qu’"il y a trop d’immigrés en France". La proportion de ceux qui jugent que la France doit se fermer davantage en matière migratoire est de 78% dans l’électorat de Valérie Pécresse, 91% dans celui d’Éric Zemmour et 86% dans celui de Marine Le Pen, contre 52% dans celui d’Emmanuel Macron.Qui plus est, 39% des Français avouent souhaiter voir à la tête du pays "un homme fort qui n’a pas à se préoccuper du parlement ou des élections", soit une dictature, et 27% sont prêts à ce que le pays soit gouverné par une junte militaire.Concernant l’état d’esprit majoritaire, 40% les Français expriment leur "lassitude", et 37% constatent leur "méfiance". L’étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 10.566 personnes âgées de 18 ans et plus.

