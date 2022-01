https://fr.sputniknews.com/20220125/une-amende-de-3000-euros-pour-avoir-viole-leur-quarantaine-pendant-une-minute-1054586364.html

Une amende de 3.000 euros pour avoir violé leur quarantaine pendant une minute

Une amende de 3.000 euros pour avoir violé leur quarantaine pendant une minute

À Taïwan, connu pour ses règles sanitaires strictes, deux travailleurs migrants indonésiens en quarantaine ont écopé de près de 3.200 euros d’amende chacun... 25.01.2022, Sputnik France

2022-01-25T09:36+0100

2022-01-25T09:36+0100

2022-01-25T09:36+0100

covid-19

taïwan

amende

quarantaine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101731/24/1017312426_0:183:3505:2154_1920x0_80_0_0_800ed096857612a61a4a980862e171d4.jpg

Une brève absence de leur chambre d’hôtel, où ils étaient en quarantaine, a coûté cher à l’employeur de deux pêcheurs indonésiens venus travailler à Taïwan.La justice taïwanaise a annoncé le 24 janvier que les deux hommes étaient arrivés à Taïwan par avion le 15 novembre 2020 et se sont enregistrés dans un centre de prévention des épidémies, rapporte l’United Daily News. Le soir du 22 novembre, ils ont quitté leurs chambres pour acheter de la nourriture.3.000 euros pour une minute d’absenceLorsqu'ils sont entrés dans le hall de l’hôtel, le personnel les a prévenus qu’ils avaient enfreint les règles sanitaires et leur a enjoint de retourner immédiatement dans leurs chambres, ce qu’ils ont fait. Cependant, bien qu'ils n’aient été absents que pendant un peu plus d'une minute, chacun des pêcheurs a été condamné à une amende de 100.000 dollars taïwanais (3.178 euros) par les autorités sanitaires.Alors que les amendes n’ont pas été payées dans les délais requis et de multiples demandes du département de la santé de le faire sont restées sans réponse, l’affaire a été transmise à la justice.Les pêcheurs ont été informés qu’ils devraient payer un total de 270.000 dollars taïwanais (8.580 euros) d’amende et de frais de chambre.La facture a été finalement payée par leur employeur.La même amende pour huit secondes d’absenceEn novembre de la même année, un travailleur migrant originaire des Philippines qui se trouvait en quarantaine était sorti de sa chambre pour aller dans le couloir de l’hôtel pendant huit secondes, selon l’agence de presse taïwanaise CNA.Le personnel de l’hôtel, qui a vu cette sortie sur les caméras de surveillance, a dénoncé l’homme au ministère de la Santé qui lui a infligé une amende de 100.000 dollars taïwanais.Ces mesures rigoureuses portent cependant leurs fruits: au 25 janvier, 18.376 cas de contamination et 851 décès liés au coronavirus avaient été recensés depuis le début de la pandémie dans ce pays peuplé de 23,5 millions d’habitants.

taïwan

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

taïwan, amende, quarantaine