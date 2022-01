Antoine Flahault: "Depuis le début de cette pandémie, nous avons été très mauvais en prévisions"

"On a depuis le début de cette pandémie été très mauvais en prévisions à moyen et long terme. Les modèles mathématiques sont extrêmement pauvres, finalement, parce que les phénomènes sont très compliqués et qu’on ne prend pas en compte les facteurs humain, de relâchement, de déconfinement, d’arrivée d’un nouveau sous-variant et parfois même météorologique", détaille l’épidémiologiste à notre micro.