https://fr.sputniknews.com/20220126/berlin-anticipe-une-hausse-des-prix-et-des-salaires-en-2022-1054610279.html

Berlin anticipe une hausse des prix et des salaires en 2022

Berlin anticipe une hausse des prix et des salaires en 2022

Le gouvernement allemand anticipe une poursuite de la hausse de l'inflation et s'attend à ce qu'elle conduise les syndicats à réclamer de nouvelles... 26.01.2022, Sputnik France

2022-01-26T15:06+0100

2022-01-26T15:06+0100

2022-01-26T15:06+0100

économie

allemagne

inflation

syndicats

rapport

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/1045297099_0:26:3177:1813_1920x0_80_0_0_ec874cb32e9e55fd8f7888e44987403a.jpg

Berlin s'attend à ce que l'inflation CPI s'établisse à 3,3% en 2022 après avoir atteint 3,1% en 2021 en raison notamment des prix de l'énergie et de la pénurie de semi-conducteurs, explique le ministère.Confirmant une information dévoilée vendredi par Reuters , le gouvernement a ramené sa prévision de croissance économique pour cette année à 3,6%, soit un demi-point de moins qu'attendu en octobre.Cette révision à la baisse s'explique par les goulets d'étranglement qui pèsent sur l'activité de plusieurs secteurs, dont celui des semi-conducteurs, et par l'impact de la quatrième vague de COVID-19.Le gouvernement allemand s'attend à ce que la reprise accélère dans le courant de l'année, notamment à la faveur d'une diminution des contaminations au coronavirus qui pourrait intervenir au printemps.La reprise économique et l'inflation devraient alimenter "quelque peu" la croissance des salaires cette année après les hausses modestes enregistrées en 2021, ajoute-t-il.

allemagne

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

économie, allemagne, inflation, syndicats, rapport