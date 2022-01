https://fr.sputniknews.com/20220126/il-derobe-luniforme-dune-policiere-en-la-blessant-puis-se-filme-avec-1054601811.html

Il dérobe l’uniforme d’une policière en la blessant puis se filme avec

Il dérobe l’uniforme d’une policière en la blessant puis se filme avec

Un homme de 18 ans a écopé d’une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis après avoir cassé avec un projectile la vitre de la voiture d’une fonctionnaire... 26.01.2022, Sputnik France

2022-01-26T08:14+0100

2022-01-26T08:14+0100

2022-01-26T08:14+0100

france

police

uniformes

vol

faits divers

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0e/1045224049_0:132:2048:1284_1920x0_80_0_0_cfe5dcc284a3eb66048f7f7556a5aa08.jpg

Une policière hors service, affectée à Paris, était au volant de son véhicule près de la gare de Grigny, dans l’Essonne, quand un individu a lancé un pavé dans sa vitre pour voler son sac à dos, posé sur le siège passager, rapporte le 25 janvier Actu17.Les faits remontent au 18 janvier. L’agente a ainsi été blessée au niveau de la tête par le projectile. Le malfaiteur a pris la fuite.La victime a donné l’alerte avant d’être prise en charge par les sapeurs-pompiers et hospitalisée. Son état de santé n’inspirait pas d’inquiétude.Selon le média, son sac à dos volé ne possédait aucun signe distinctif en lien avec son métier et contenait des effets vestimentaires de police ainsi qu’une paire de menottes.Les témoignages ont été utiles pour les forces de l’ordre et leur ont permis d’identifier rapidement un suspect.Déjà connu des services de police, cet individu de 18 ans habite un immeuble qui se trouve non loin du lieu des faits. Il s’est présenté au commissariat et a été placé en garde à vue après avoir été contacté par ses proches par téléphone.Actu17 relate que l’individu est passé aux aveux et a indiqué aux fonctionnaires avoir caché le sac à dos volé dans les parties communes de son immeuble.Filmé avec les biens de la policièreEn outre, les enquêteurs ont trouvé dans son portable une vidéo où il s’était filmé avec les vêtements de l’agente, se mettant en scène. Il avait envoyé la séquence à ses amis.Il a été jugé le 20 janvier dans le cadre d’une comparution immédiate au tribunal correctionnel d’Évry. Il a écopé d’une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis et a reçu une interdiction d’entrer en contact avec sa victime durant deux ans et de porter ou détenir une arme soumise à autorisation durant cinq ans.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

france, police, uniformes, vol, faits divers