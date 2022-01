https://fr.sputniknews.com/20220126/jetee-dans-latlantique-une-bouteille-est-retrouvee-aux-caraibes-plus-de-10-ans-apres-1054606656.html

Jetée dans l'Atlantique, une bouteille est retrouvée aux Caraïbes… plus de 10 ans après

Une aventure longue de plus de 10 ans pour cette bouteille à la mer. Lancé en 2009 en plein milieu de l'Atlantique lors d’une expédition, cet objet contenant... 26.01.2022, Sputnik France

Une bouteille à la mer jetée lors d’une expédition a été retrouvée plus de 10 ans plus tard. Un membre de l’expédition a fait part le 24 janvier de cette "histoire incroyable" dans une publication Facebook.L’aventure de cette bouteille a débuté en 2009. Comme le précise France Bleu, elle a été lancée par une réalisatrice qui suivait l’expédition de trois Landaises qui traversaient l'Atlantique à la rame sur un paddleboard. À l’intérieur, elle avait inséré "un message qui racontait le défi des rameuses", cite la radio.L’objet a été découvert sur une plage d'une petite île inhabitée des Caraïbes par un Américain, chercheur de bouteilles à la mer, qui a contacté ce mois-ci la réalisatrice. "Au début j'ai cru à une blague, un canular", explique à France Bleu Lucie Robin. En guise de preuves, il a envoyé des photos et une vidéo.Cette découverte a été faite alors que certains des membres de l’expédition envisagent de se lancer dans une traversée du Pacifique en paddleboard, du Pérou à Tahiti, lors de l'hiver 2022-2023.

insolite, atlantique, caraïbes, bouteille à la mer, landes