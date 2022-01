https://fr.sputniknews.com/20220126/la-ministre-des-affaires-etrangeres-reclame-un-changement-de-culture-a-downing-street-1054603896.html

La ministre des Affaires étrangères réclame un changement de culture à Downing Street

La ministre des Affaires étrangères réclame un changement de culture à Downing Street

Boris Johnson doit changer la culture qui règne au 10, Downing Street, a estimé mercredi sa ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, au lendemain de... 26.01.2022, Sputnik France

2022-01-26T10:39+0100

2022-01-26T10:39+0100

2022-01-26T10:39+0100

royaume-uni

boris johnson

downing street

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1054392677_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b76390fc2e79b6cbc3e5ac0449648067.jpg

Les services du Premier ministre britannique se sont efforcés mardi de minimiser une nouvelle information embarrassante émanant d'ITV : l'organisation d'une fête d'anniversaire en son honneur en juin 2020, qui s'ajoute à une série de fuites désastreuses sur la tenue de plusieurs autres événements, alors que les rassemblements étaient strictement interdits.Le rapport d'une enquête interne menée par Sue Gray, haute fonctionnaire au Cabinet Office, est attendu cette semaine mais sa publication pourrait être retardée par l'enquête de police.Liz Truss, présentée comme une possible remplaçante de Boris Johnson à la tête du gouvernement britannique s'il venait à en être évincé, a déclaré à la BBC qu'elle n'avait pas encore connaissance des conclusions du rapport Gray et que ce dernier serait rendu public sous peu.Interrogée sur ses ambitions personnelles, Liz Truss a réaffirmé son soutien "à 100%" à Boris Johnson dont elle a salué l'attitude tout au long de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne et pendant la crise sanitaire.Depuis plusieurs semaines, les articles de la presse détaillant les nombreuses entorses au confinement à Downing Street en 2020 et 2021 pèsent sur la cote de popularité du chef du gouvernement.Boris Johnson s'est défendu publiquement à plusieurs reprises en estimant ne pas avoir enfreint de règles tout en présentant ses excuses au peuple britannique.Sa survie à la tête du gouvernement serait menacée si 54 des 360 conservateurs qui siègent à la Chambre des communes prenaient l'initiative d'écrire chacun une lettre de défiance au président du "comité 1922", un groupe de parlementaires tories.Ce seuil n'a pas encore été franchi, plusieurs élus conservateurs disant vouloir attendre les résultats de l'enquête interne.

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

royaume-uni, boris johnson, downing street