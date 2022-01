https://fr.sputniknews.com/20220126/la-russie-reduit-fortement-ses-reserves-en-dollars-1054605073.html

La Russie réduit fortement ses réserves en dollars

La Russie réduit fortement ses réserves en dollars

Selon Sergueï Lavrov, les États-Unis font tout leur possible pour saper la confiance dans le dollar et le rendre risqué pour les règlements internationaux. 26.01.2022, Sputnik France

2022-01-26T11:28+0100

2022-01-26T11:28+0100

2022-01-26T12:06+0100

économie

russie

dollar us

sergueï lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/1045587973_0:203:1920:1283_1920x0_80_0_0_4177f158e54a2168fe6db658bb148dc3.jpg

La Russie réduit fortement ses réserves en dollars, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.Selon lui, les États-Unis font tout leur possible pour saper la confiance dans le dollar et le rendre risqué pour les règlements internationaux. Comme l’a indiqué M.Lavrov, la transition vers les règlements en monnaies nationales est stimulée en Russie par tous les moyens, et "cela provoque déjà des discussions inquiétantes parmi les politologues et les économistes occidentaux". Selon le ministre, le système de messagerie financière développé par la Banque centrale de Russie n'est pas aussi établi que SWIFT, mais il fonctionne:

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

économie, russie, dollar us, sergueï lavrov