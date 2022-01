https://fr.sputniknews.com/20220126/la-seduction-de-wall-street-par-larabie-saoudite-frustree-par-joe-biden--1054592368.html

La séduction de Wall Street par l’Arabie saoudite frustrée par Joe Biden?

Si les entreprises américaines hésitent à investir en Arabie saoudite, Riyad pense que c’est surtout à cause de Joe Biden qui émet un appel d’air contre le... 26.01.2022, Sputnik France

Malgré un climat d’investissement amélioré, les entreprises américaines seraient "devenues hostiles" vis-à-vis de l’Arabie saoudite. Elles menacent ainsi les plans de croissance du prince héritier, Mohammed Ben Salmane (MBS). C’est ce que signale Le Wall Street Journal, l’un des journaux économiques les plus prestigieux des États-Unis."Des impôts surprises, des factures impayées et des vols de propriété intellectuelle sapent les efforts du gouvernement pour sortir l’économie du pétrole", selon la publication. À titre d’exemple de sociétés américaines en butte à ces problèmes, le Wall Street Journal cite Uber Technologies, General Electric, Bristol-Myers Squibb ou encore Gilead Sciences. D’autres projets dans le royaume, comme ceux d’Apple, n’ont jamais abouti bien que MBS tente de sevrer son pays de sa dépendance vis-à-vis du pétrole.Qu’est-ce qui a mal tourné dans le partenariat de longue date qui a permis à Washington d’échanger le pétrole saoudien et un tremplin au Moyen-Orient pour ses interventions militaires contre son inconditionnel soutien politique et militaire au royaume?Pour Sami Hamdi, malgré les nouvelles opportunités sur marché saoudien, les sociétés américaines rencontrent trop de risques:Et comme, poursuit notre intervenant, "Joe Biden considère MBS comme un paria, il veut l’isoler. Tout ceci rend le climat beaucoup moins favorable à l’investissement américain dans le pays". Le nouveau locataire de la Maison-Blanche a en effet initié un changement d’attitude vis-à-vis du pouvoir saoudien par rapport à l’administration Trump.Les États-Unis sont pourtant d’une certaine manière dépendants de l’Arabie saoudite pour leurs interventions militaires au Moyen-Orient comme pour le pétrole. Cette posture de Biden ne représente-t-elle pas un risque pour Washington?

