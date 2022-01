https://fr.sputniknews.com/20220126/laeroport-distanbul-reprend-progressivement-du-service-1054608034.html

L'aéroport d'Istanbul reprend progressivement du service

Le trafic aérien reprend progressivement mercredi à l'aéroport international d'Istanbul fermé deux jours durant en raison d'une tempête de neige exceptionnelle... 26.01.2022, Sputnik France

Les premiers vols avaient pu atterrir et décoller mardi, mais les mouvements restent très limités avec toujours une seule des trois pistes ouverte.La gestion de la crise sur cet aéroport ultra-moderne inauguré en 2019 - et fermé pour la première fois au trafic - a fait l'objet de vives critiques ces derniers jours avec des centaines de passagers bloqués dans l'aérogare, incapables de voler ou de se rendre en ville, les routes étant bloquées par la neige.Le second aéroport d'Istanbul, Sabiha Gokcen, sur la rive asiatique, fonctionnait en revanche normalement malgré quelques retards.Mercredi a été décrété jour chômé dans les administrations publiques et les universités resteront fermées jusqu'au 31 janvier.En 2021, Istanbul Havalimani a accueilli 37 millions de passagers, selon le ministère turc des Transports, ce qui en avait fait le premier aéroport d'Europe, connecté notamment à l'Asie centrale, au Moyen-Orient et à l'Afrique.

