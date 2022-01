https://fr.sputniknews.com/20220126/le-grand-palais-choisit-art-basel-pour-succeder-a-la-fiac-en-octobre-1054610975.html

Le Grand Palais choisit Art Basel pour succéder à la FIAC en octobre

Le Grand Palais choisit Art Basel pour succéder à la FIAC en octobre

La Foire internationale d'art contemporain (FIAC) de Paris a été évincée pour sept ans du Grand Palais de Paris qui hébergeait ce traditionnel rendez-vous... 26.01.2022, Sputnik France

RX France, propriétaire de la FIAC, conserve toutefois l'organisation de la foire d'art photographique Paris Photo au mois de novembre dans le monument parisien.A la surprise générale, RMN-GP avait mis en concurrence RX France avec d'autres organisateurs d'événements culturels en lançant un appel d'offres en décembre pour la tenue d'une foire d'art contemporain en octobre et d'une manifestation photo en novembre au Grand Palais Éphémère en 2022 et 2023 puis au Grand Palais des Champs-Élysées à partir de 2024.L'établissement public avait indiqué avoir reçu une marque d’intérêt pour occuper les deux sites en octobre et novembre, deux mois traditionnellement réservés à la FIAC et à Paris Photo.Concernant le choix du groupe MCH, la maison-mère d'Art Basel, la RMN-GP a déclaré avoir opté pour "un groupe leader mondial dans ce domaine, permettant d’assurer une dynamique d’investissement indispensable au regard de l’évolution d’un marché de plus en plus concurrentiel et exigeant".Le groupe MCH, qui organise également des foires d'art contemporain à Miami et à Hong Kong, a indiqué que pour réaliser ce nouveau "projet ambitieux", Art Basel allait développer une nouvelle entité française.RX France n'était pas joignable dans l'immédiat.Son directeur général Michel Vilair, dans un article publié en décembre par Le Monde, avait contesté la procédure d'appel d'offres de RMN-GP, estimant qu'il s'agissait d'une "tentative d'expropriation" de la part d'un concurrent qui souhaitait "manifestement reprendre à son compte et les dates et la clientèle de la FIAC et de Paris Photo".

