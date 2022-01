https://fr.sputniknews.com/20220126/le-pays-de-galles-reduit-la-periode-de-quarantaine-a-5-jours-1054607896.html

Le Pays de Galles réduit la période de quarantaine à 5 jours

La durée d'isolement suite à un test positif au Covid-19 sera réduite à cinq jours complets au Pays de Galles, a indiqué mercredi l'exécutif de Cardiff. 26.01.2022, Sputnik France

Cette nouvelle règle, qui entre en vigueur vendredi, aligne le Pays de Galles sur les changements intervenus plus tôt en Angleterre et en Irlande du Nord.Pour mettre fin à la quarantaine, deux tests négatifs seront nécessaires les cinquième et sixième jours.Le ministre de la santé, Eluned Morgan, a soutenu que les deux tests effectués pendant les deux derniers jours d'isolement "permettront d'avoir le même effet protecteur sur la société que la période d'isolement de 10 jours".Le gouvernement gallois a souligné que cette période plus courte aidera les services publics et les entreprises à faire face à la pénurie de main-d'œuvre.

