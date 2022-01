L’Égypte pour la reprise des négociations sur le projet du Grand barrage de la Renaissance

"L’Égypte souhaite reprendre les négociations dès que possible dans le but d'accélérer la résolution des différends techniques et juridiques afin de parvenir à un accord juste, équilibré et équitable, en tenant compte de la pénurie d'eau de l’Égypte et de sa dépendance, principalement vis-à-vis des eaux du Nil", a indiqué mardi le premier ministre égyptien, Mostafa Madbouly, dans un communiqué.