Les discussions de Paris sur l'Ukraine n'ont "pas été simples", nouvelle réunion prévue à Berlin

Les discussions de Paris sur l'Ukraine n'ont "pas été simples", nouvelle réunion prévue à Berlin

Les entretiens au format Normandie sur l'Ukraine ont pris fin à Paris. La Russie et la France ont fourni quelques détails sur ces discussions de plus de huit... 26.01.2022

Les participants à la rencontre au format Normandie (France, Allemagne, Ukraine et Russie) sur le Donbass, réunis ce mercredi 26 janvier à Paris, ont reconnu que toutes les parties en conflit devaient respecter le cessez-le-feu, a annoncé ce mercredi 26 janvier Dmitri Kozak, chef de la délégation russe."Une conversation difficile"Le conseiller français Bonne a pour sa part aussi souligné que c'était la première fois en plus de deux ans qu'un consensus quelconque était obtenu lors des discussions en "format Normandie", citant en premier lieu que le soutien commun à un cessez-le-feu sans condition était crucial dans le contexte actuel.Dans deux semaines, les parties devraient se réunir à Berlin pour de nouvelles consultations, selon M.Kozak.A quand une rencontre des chefs d’État?Le prochain sommet au format Normandie pourrait porter sur l’organisation d’élections dans le Donbass, a ajouté le responsable russe. Mais ce sommet pourra avoir lieu seulement lorsqu’on aura défini le statut juridique du Donbass.Entamée vers midi heure de Paris, la rencontre de ce mercredi a duré huit heures et demie.La délégation russe y était représentée par Dmitri Kozak, chef adjoint de l'administration présidentielle, la France par Emmanuel Bonne, conseiller diplomatique du Président, l’Allemagne par Jens Plötner, conseiller en politique étrangère du chancelier allemand, et l’Ukraine par Andriy Yermak, chef du bureau présidentiel.Début janvier, MM.Bonne et Plötner s’étaient rendus à Moscou et à Kiev pour discuter avec respectivement M.Kozak et M.Yermak. La rencontre précédente des conseillers du format Normandie s’était tenue en septembre en visioconférence. Les consultations n’avaient alors pas abouti.

