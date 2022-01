https://fr.sputniknews.com/20220126/les-embouteillages-ont-coute-45-milliards-deuros-a-la-belgique-en-2021-1054606065.html

Les embouteillages ont coûté 4,5 milliards d'euros à la Belgique en 2021

Les embouteillages ont coûté 4,5 milliards d'euros à la Belgique en 2021

Cette estimation reprend les heures que les travailleurs ont perdues dans les files, mais aussi le carburant supplémentaire consommé ainsi que le coût des émissions (calculé comme l’impact sur la santé), a précisé la FEB, à l’occasion du lancement, mardi, de son outil de visualisation des données de mobilité, intitulé "Belgian Mobility Dashboard", réalisé avec la Febiac (la fédération de l’automobile et du cycle). Ce baromètre entend mettre à disposition, presque en temps réel, les principaux indicateurs de la mobilité en Belgique.D’après le patronat belge, près de la moitié (45 %) des 4,5 milliards est imputable aux voitures. Viennent ensuite les poids lourds (32 %), puis les véhicules utilitaires légers.Pour parvenir à ces estimations, la FEB s’est notamment basée sur les calculs de la Banque nationale de Belgique, de la Commission européenne, mais également sur les analyses du bureau d’études Transport and Mobility Leuven, qui assure la validation scientifique de l’outil.Ce calcul se veut plus précis que les précédentes estimations déjà réalisées sur le sujet. Ainsi, en 2020, le Bureau du Plan évaluait à 2,3 milliards le coût de cette congestion, tandis que l’OCDE la chiffrait, en 2013, entre 4 et 8 milliards pour la Belgique.Le nouveau baromètre de mobilité de la FEB reprend, outre la comptabilité des kilomètres de bouchons ou du temps d’immobilisation des véhicules, les chiffres de la ponctualité des trains, un indice de la multimodalité par commune, ou encore les émissions du parc automobile belge.A ses yeux, '’à l’heure actuelle, la mobilité n’est pas organisée de manière optimale. La congestion routière est l’un des problèmes majeurs tant pour les entreprises que pour les citoyens. Et cela coûte cher à la société’’.Selon les chiffres fournis par la FEB, c’est à Bruxelles que les automobilistes perdent le plus de temps dans leur voiture. Ainsi, durant le mois de décembre 2021, les automobilistes ont perdu en moyenne 11 minutes par jour dans la capitale. Cette moyenne est de 6 minutes 24 en Wallonie et de 6 minutes 27 en Flandre. Il ressort de ce baromètre que le mardi et le vendredi sont les jours les plus fréquentés dans les trois régions.Le projet, en gestation depuis près d’un an et demi, est amené à se développer pour aborder la mobilité dans toutes ses formes. À terme, d’autres indicateurs devront figurer dans ce baromètre – par exemple les infrastructures cyclables. Très attendue aussi, une cartographie des bornes de recharge destinées aux voitures électriques disponibles sur l’ensemble du territoire.Cette deuxième phase, qui est annoncée dans le courant de l’année, devrait également intégrer les réseaux de transport en commun régionaux.

