L'Indonésie et Singapour examinent la coopération en matière de la reprise économique

Le président indonésien, Joko Widodo et le Premier ministre singapourien, Lee Hsien Loong ont examiné, mardi, à Bintan en Indonésie, plusieurs sujets notamment... 26.01.2022, Sputnik France

2022-01-26T08:05+0100

2022-01-26T08:05+0100

2022-01-26T08:05+0100

indonésie

singapour

joko widodo

lee hsien loong

Le président indonésien, Joko Widodo et le Premier ministre singapourien, Lee Hsien Loong ont examiné, mardi, à Bintan en Indonésie, plusieurs sujets notamment le renforcement de la coopération en matière de la reprise économique et la reconnaissance bilatérale des vaccins.Singapour est le plus grand investisseur en Indonésie, a-t-il noté, ajoutant que les investissements de la cité-État en Indonésie de janvier à septembre 2021 ont atteint 7,3 milliards de dollars.La réunion de Bintan a permis d'explorer de nouveaux investissements d'une valeur de 9,2 milliards de dollars, portant notamment sur le secteur des énergies renouvelables autour de Batam, de l'île de Sumba et de West Manggarai à East Nusa Tenggara (NTT) ainsi que la construction d'un hub logistique au port de Tanjung Priok, a informé le président indonésien.Pour soutenir un climat d'investissement vert, un certain nombre de protocoles d'accord ont été signés lors de la réunion, portant notamment sur la coopération énergétique et la coopération dans le développement de l'économie verte et circulaire, a fait savoir M. Widodo.

