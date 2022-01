https://fr.sputniknews.com/20220126/macron-serait-pret-a-decouper-la-region-grand-est-pour-punir-son-president-soutien-de-pecresse-1054610132.html

Macron serait prêt à découper la région Grand Est pour punir son président, soutien de Pécresse

Macron serait prêt à découper la région Grand Est pour punir son président, soutien de Pécresse

Selon Le Canard enchaîné, Emmanuel Macron envisage de rendre à l’Alsace son statut de région s’il est réélu. En cause, le revirement politique de Jean Rottner... 26.01.2022, Sputnik France

2022-01-26T15:06+0100

2022-01-26T15:06+0100

2022-01-26T16:15+0100

emmanuel macron

alsace

élection présidentielle

canard enchaîné

valérie pécresse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104405/69/1044056906_0:18:1920:1098_1920x0_80_0_0_37b91fea87ef404c1d1a0315be66daca.jpg

En cas de réélection, Emmanuel Macron pourrait redonner à l’Alsace son autonomie exigée par nombre de ses habitants, et ainsi riposter au revirement politique de Jean Rottner, président de la région Grand Est, qui soutient désormais Valérie Pécresse, écrit Le Canard enchaîné.Selon les révélations du journal satirique, Jean Rottner (LR) était considéré jusqu’ici comme "Macron compatible". Plusieurs sources à l’Élysée affirment que l’ancien maire de Mulhouse a même "fait pendant des mois le siège du Président", tentant de se réserver une place dans le futur gouvernement, explique Le Canard enchaîné.Il aurait également assuré auprès de l’entourage du Président de la République "une neutralité au premier tour et [un] ralliement actif au second". C’est pourtant après avoir tenu ces promesses qu’il est apparu dans l’organigramme de campagne de Valérie Pécresse, une démarche qui aurait déplu à Emmanuel Macron.À titre de représailles, le chef de l’État – qui refusait catégoriquement de revenir sur la décision de fusion de l’Alsace, la Lorraine et de la Champagne-Ardenne – pourrait changer d’avis et "accepter un redécoupage", poursuit le journal satirique.Jean Rottner, qui soutient par ailleurs l’idée d’une grande région, est élu d’Alsace. Compte tenu de cette éventuelle riposte, il risque d’être "obligé de retourner devant les électeurs, avec tous les risques que cela comporte", conclut le palmipède.Son soutien à PécresseInterrogé début janvier sur son choix d’épauler la candidate LR dans sa campagne présidentielle, le président de la région l’a justifié par sa fidélité à sa famille politique. Abordant des avantages de la candidate à la présidentielle face à Emmanuel Macron, il a évoqué "une forme d’autorité, de solidarité et de responsabilité dans l’exercice du pouvoir", dans une interview relayée sur le site officiel des Républicains. De plus, Mme Pécresse dispose d’une capacité à rassembler plus forte que le chef de l’État, "un point auquel je suis sensible".Débat sur l’autonomie de l’AlsaceSi Emmanuel Macron accepte sa sortie de la région Grand Est, cela pourrait mettre un terme à la polémique sur l’autonomie de l’Alsace, qui ne se tarit pas depuis le découpage de la France métropolitaine en 13 régions réalisé lors de la présidence de François Hollande. Divisée en deux départements, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, l’ancienne région a réussi à obtenir le statut de collectivité européenne d'Alsace (CeA) le 1er janvier 2021.En décembre 2021, le président (LR) de la Cea, Frédéric Bierry, a lancé une consultation citoyenne, ouverte jusqu'au 15 février 2022. Chacun peut donner son avis à la question de savoir si l'Alsace doit sortir du Grand Est pour redevenir une région à part entière.

alsace

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

emmanuel macron, alsace, élection présidentielle, canard enchaîné, valérie pécresse