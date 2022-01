https://fr.sputniknews.com/20220126/pourquoi-le-film-de-tom-cruise-tourne-en-orbite-risque-de-decevoir--1054595963.html

Pourquoi le film de Tom Cruise tourné en orbite risque de décevoir

Pourquoi le film de Tom Cruise tourné en orbite risque de décevoir

Après la Russie, c’est au tour de Hollywood de tourner un film en microgravité. Attention, risque de désillusion, avertit l’ancien vice-président d’Airbus... 26.01.2022, Sputnik France

Hollywood ne manque apparemment pas de moyens pour atteindre –littéralement– des sommets stratosphériques. Space Entertainment Enterprise (SEE) souhaite produire, en lien avec SpaceX et la NASA, un film à 200 millions de dollars avec Tom Cruise, dont le tournage est prévu dans l’espace. Le studio multimédia en orbite que la société prévoit de lancer en 2024 permettra "l’accueil d’événements cinématographiques, télévisuels, musicaux et sportifs, ainsi que des artistes, producteurs et créatifs qui souhaitent produire du contenu dans l’environnement de microgravité de l’orbite basse", selon le Hollywood Reporter.Jean-François Geneste, PDG du World Advanced Research Project Agency (WARPA) et ancien vice-président et directeur scientifique d’Airbus, commente le projet de tournage en microgravité:

