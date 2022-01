https://fr.sputniknews.com/20220126/pres-des-deux-tiers-des-francais-savent-pour-qui-ils-vont-voter-en-2022-1054619993.html

Près des deux tiers des Français savent pour qui ils vont voter en 2022

Près des deux tiers des Français savent pour qui ils vont voter en 2022

26.01.2022

Alors que les esprits s’échauffent sur la participation d’Emmanuel Macron aux futurs débats télévisés de la présidentielle, ceux-ci pourraient n’avoir en fin de compte que peu d’impact. En effet, une majorité d’électeurs ont déjà arrêté leur choix pour 2022, à en croire un récent sondage Elabe pour BFM TV.Près de 62% des Français savent ainsi déjà pour qui ils voteront en avril prochain. Les électeurs d’Emmanuel Macron (74%) sont les plus convaincus, alors que les indécis se trouvent plutôt à gauche.Il faut dire que l’offre politique sur cette partie de l’échiquier s’annonce pléthorique, aucun candidat n’étant parvenu à rassembler les forces de gauche. Et ce, malgré l’organisation d’une primaire populaire, désormais très décriée.Une gauche qui ne semble de toute manière pas en mesure de jouer les trouble-fêtes en 2022, à en croire les intentions de vote pour le premier tour. Selon Elabe, c’est toujours Emmanuel Macron qui mène le bal (24%), devant Valérie Pécresse (17%) et Marine Le Pen (16,5%). Éric Zemmour reste à distance (11,5%), à portée de fusil d’un Jean-Luc Mélenchon, meilleur candidat à gauche (9%).Des résultats qui tiennent compte de la candidature de Christiane Taubira, laquelle s’est bien déclarée, mais attend le verdict de la primaire populaire.Au second tour, Emmanuel Macron l’emporte dans tous les cas de figure, raflant en particulier les voix de Yannick Jadot et Christiane Taubira, s’il avait à lutter contre Valérie Pécresse ou Marine Le Pen.Une campagne décevanteAutre enseignement de ce sondage: une écrasante majorité de Français ne sont pas satisfaits du spectacle proposé jusqu’ici par les candidats. Trois quart d’entre eux (76%) déclarent ainsi que la campagne électorale "n’est pas à la hauteur" de leurs attentes.Ces dernières semaines ont en effet été émaillées de diverses polémiques. Dernièrement, Éric Zemmour avait notamment accusé le gouvernement de vouloir mettre à la retraite son directeur de campagne, le général Bertrand de la Chesnais. Valérie Pécresse a également multiplié les sorties médiatiques hasardeuses, ressortant notamment le "Kärcher" cher à Nicolas Sarkozy, ou s’embrouillant dans le nombre de jours que comprend une année.Des bourdes et des manœuvres de campagne assez loin des préoccupations premières des Français, qui aimeraient surtout entendre parler de pouvoir d’achat, à en croire Elabe. C’est en effet le thème qui comptera le plus dans le choix des électeurs (54%), devant la santé (33%) et la sécurité (27%).

