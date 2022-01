https://fr.sputniknews.com/20220126/tonga-un-navire-australien-samarre-pour-acheminer-des-aides-1054604069.html

Tonga: un navire australien s'amarre pour acheminer des aides

Tonga: un navire australien s'amarre pour acheminer des aides

Un navire militaire australien dans lequel un foyer de Covid-19 est apparu va s'amarrer mercredi dans un port des Tonga afin d'acheminer de l'aide d'urgence à... 26.01.2022

L'équipage du HMAS Adelaïde se conformera aux mesures drastiques en vigueur dans cette petite nation du Pacifique sud qui demeure l'un des rares pays au monde jusqu'à présent épargné par le coronavirus, a indiqué le ministre tongien de la Santé Saia Piukala.Le HMAS Adelaïde achemine environ 80 tonnes de produits de première nécessité, notamment de l'eau potable, des kits médicaux et du matériel technique pour aider le royaume isolé après l'éruption du 15 janvier qui a provoqué un tsunami et recouvert l'archipel de cendres toxiques.Tous les membres d'équipage avaient été testés négatifs avant leur départ de Brisbane, mais 23 cas avaient été découverts mardi. Ce nombre est passé mercredi à 29, selon M. Piukala.Le navire compte plus de 600 membres d'équipage, tous entièrement vaccinés. Le ministère australien de la Défense a indiqué mardi que les 23 personnes positives étaient asymptomatiques ou ne souffraient que de légers symptômes.Les îles Tonga ont fermé leurs frontières début 2020 et l'archipel de 100.000 habitants n'a enregistré qu'un seul cas de coronavirus depuis, en octobre. Il s'agissait d'un homme revenant de Nouvelle-Zélande, qui a guéri et n'a contaminé personne.L'éruption du Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, à environ 65 kilomètres au nord de la capitale Nuku'alofa, a provoqué un tsunami qui a affecté 85% de la population de l'archipel, selon les Nations unies.

