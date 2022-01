https://fr.sputniknews.com/20220126/trois-blesses-dans-lexplosion-dun-immeuble-dans-le-centre-dathenes-1054605232.html

Trois blessés dans l'explosion d'un immeuble dans le centre d'Athènes

Trois blessés dans l'explosion d'un immeuble dans le centre d'Athènes

Un homme âgé a été gravement blessé et deux autres ont souffert de problèmes respiratoires après une explosion ayant provoqué un incendie, mercredi matin, dans... 26.01.2022, Sputnik France

2022-01-26T11:35+0100

2022-01-26T11:35+0100

2022-01-26T11:35+0100

grèce

explosion

athènes

immeuble

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102292/68/1022926805_0:7:740:423_1920x0_80_0_0_5d23bf616717852e4fb5a688482ecfb0.jpg

L'explosion, qui s'est produite dans un bâtiment en rénovation près du Temple de Zeus, a brisé des fenêtres et détruit les façades des bâtiments situés le long de l'avenue Syngrou, l'une des principales artères de circulation, qui relie le centre-ville à la banlieue sud, et a endommagé des bâtiments situés jusqu'à 200 mètres de distance.Des débris jonchaient la rue un jour après qu'une violente tempête de neige a balayé la capitale, perturbant le trafic et bloquant des milliers de personnes.L'origine de l'explosion et de l'incendie n'a pas été précisée dans l'immédiat, ont indiqué les autorités.

grèce

athènes

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

grèce, explosion, athènes, immeuble