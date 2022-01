https://fr.sputniknews.com/20220126/un-sdf-decroche-une-fortune-grace-a-un-genealogiste-1054594682.html

Un SDF décroche une fortune grâce à un généalogiste

Un SDF décroche une fortune grâce à un généalogiste

Incroyable mais vrai! Un sans domicile fixe de Rennes a hérité de près de 100.000 euros grâce à un généalogiste mayennais qui l’a retrouvé après la mort de son... 26.01.2022, Sputnik France

2022-01-26T06:02+0100

2022-01-26T06:02+0100

2022-01-26T06:02+0100

états-unis

france

argent

fortune

sdf

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104189/92/1041899206_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_b19e23b8c21d6124b418ab9dfa40e397.jpg

Il était SDF et a soudainement hérité de 100.000 euros grâce à un généalogiste qui a confié cette histoire incroyable à France Bleu et France 2, sans préciser la date des faits.Jean-René Ladurée et un collègue réglaient à l’époque la succession d’un monsieur qui venait de décéder. Il s’est avéré qu’il avait un enfant. Les heures de recherche ont abouti à la découverte d’un homme "complètement marginalisé" qui vivait à Rennes.Ce qui a surpris les généalogistes lorsqu’ils sont entrés en contact, c’est qu’il s’intéressait surtout à la vie de son père, et non pas à la somme d’argent qu’il devait recevoir. Fait d’autant plus surprenant: ce sont ses relations avec son père qui ont été à l’origine de sa situation sociale.Un SDF américain arnaquéIl ne reste plus qu’à espérer que l’homme ait réussi à démarrer une nouvelle vie, car une histoire similaire, arrivée en 2020 à un sans-abri à Los Angeles, a connu une triste fin.Un certain Richard Troy McConaughy, qui a vécu dans la rue pendant un an et pensait que sa vie allait changer après avoir reçu en héritage un chèque de 73.000 dollars. Il prévoyait d'utiliser cette somme pour louer un logement et essayer de donner un nouveau tournant à sa vie après avoir trouvé le moyen d’encaisser l’argent, car il avait perdu sa pièce d’identité.C’est alors qu’il a rencontré un agent immobilier qui a dit vouloir l’aider. La femme l'a persuadé d'ouvrir un compte conjoint. Une fois ouvert, l’intéressée l'a immédiatement vidé, laissant l’homme sans rien. Pour aider le malheureux, le siteGoFundMe a organisé une cagnotte pour récolter 50.000 dollars. Plus de 18.000 dollars ont à ce jour déjà été envoyés.

états-unis

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

états-unis, france, argent, fortune, sdf