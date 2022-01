https://fr.sputniknews.com/20220126/un-trou-noir-inedit-observe-dans-une-galaxie-proche-1054609587.html

Un trou noir inédit observé dans une galaxie proche

Un trou noir inédit observé dans une galaxie proche

Un trou noir de taille intermédiaire a été découvert dans la galaxie d’Andromède, selon une récente étude. Objet rarement observé, il est lié à l’absorption... 26.01.2022, Sputnik France

2022-01-26T14:36+0100

2022-01-26T14:36+0100

2022-01-26T14:36+0100

hubble

trou noir

astronomie

galaxie naine

galaxie d'andromède

sciences et tech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104348/71/1043487133_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5be9f11515e6652045d4e77be2694443.jpg

Notre connaissance des trous noirs, déjà révolutionnée mi-janvier par les dernières trouvailles du télescope Hubble, vient encore de s’élargir. Un nouvel objet de ce type a en effet été découvert dans la galaxie d’Andromède, la plus proche de la nôtre, révèle une étude publiée dans la revue The Astrophysical Journal.Ce nouveau trou noir intrigue surtout les scientifiques par sa masse. Il est en effet de taille intermédiaire, c’est-à-dire plus petit que les trous noirs supermassifs se situant au centre des galaxies, mais plus gros que les fameux trous noirs stellaires, qui se créent lorsqu’une étoile s’effondre sur elle-même. Une rareté donc, quasiment jamais observée, comme l’explique dans un communiqué de l'université de l'Utah Anil Seth, co-auteur de l'étude.Restes d’une galaxie plus petiteSi ce trou noir est passé si longtemps inaperçu, c’est qu’il se cachait au sein d’un amas d’étoiles et a longtemps été pris pour un amas globulaire, c’est-à-dire un agrégat très dense, pouvant contenir une centaine de milliers d'étoiles.Cet assemblage, baptisé B023-G078, pourrait en réalité constituer les restes d’une galaxie plus petite, absorbée par Andromède. Il n’en resterait plus qu’un "noyau dépouillé", ayant perdu ses étoiles périphériques. C’est au centre de ce noyau que les scientifiques ont finalement découvert le trou noir. De quoi infirmer la thèse de l’amas globulaire.Cette découverte a notamment été permise par les observations du télescope Hubble. Les scientifiques ont en particulier calculé la vitesse des étoiles se déplaçant dans l’ancienne galaxie et en ont conclu à l’inévitable présence d’un trou noir.Connus pour n’émettre aucune lumière et pour parfois surgir lors de la disparition d’un astre, les trous noirs pourraient également leur donner naissance. Mi-janvier, une étude avait en effet révélé que les nuages de gaz libérés par ces objets alors supermassifs offraient des conditions optimales à l’apparition de nouvelles étoiles.

galaxie d'andromède

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

hubble, trou noir, astronomie, galaxie naine, galaxie d'andromède, sciences et tech