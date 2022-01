https://fr.sputniknews.com/20220126/une-mere-soupconnee-davoir-empoisonne-sa-fille-durant-deux-ans-pour-la-tuer-sans-laisser-de-traces-1054612474.html

Une mère soupçonnée d’avoir empoisonné sa fille durant deux ans pour la tuer sans laisser de traces

Une mère soupçonnée d’avoir empoisonné sa fille durant deux ans pour la tuer sans laisser de traces

En 2019, une fille de 18 ans a succombé à une surdose de médicaments à Dax (Landes). Les enquêteurs s’intéressent désormais au profil intrigant de sa mère. 26.01.2022, Sputnik France

2022-01-26T16:41+0100

2022-01-26T16:41+0100

2022-01-26T16:41+0100

médicaments

empoisonnement

faits divers

landes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1046064400_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_c9e069bed199c4e7bb7946e11d4a3c83.jpg

Six suspects ont été interpellés dans les Landes après le décès d’une adolescente dû à un surdosage médicamenteux en 2019. Les enquêteurs s’intéressent désormais aux intentions de la mère de la victime, rapporte Le Parisien.En novembre 2019, Enéa R. décède à l’hôpital de Dax après avoir fait un malaise. Des expertises toxicologiques mettent en évidence la présence de 24 molécules différentes dans son corps et ses cheveux, appartenant notamment à des anxiolytiques et des somnifères. Un surdosage de bêtabloquants, médicaments utilisés pour les maladies cardiaques, est finalement identifié comme cause du décès.La mère d’Enéa R., qui prend elle-même des bêtabloquants, fait désormais office de principal suspect et pourrait avoir empoisonné sa fille à petit feu pendant deux ans, même si elle a nié les faits en garde à vue. Selon le procureur de Mont-de-Marsan, elle a effectué des recherches sur Internet sur les risques de ce genre de surdosage.Personnalité atypiqueLa personnalité de la suspecte a également mis la puce à l’oreille des enquêteurs. Mythomane et déjà condamnée pour faux, elle prétendait parfois être ingénieure ou exercer une profession médicale, alors qu’elle ne travaillait pas, rapporte le Parisien. Son attitude après le décès de sa fille a également étonné plusieurs témoins.Préoccupée par la santé de sa fille qui souffrait notamment de problèmes psychiques, la mère d’Enéa R. l’avait emmenée voir plus d’une trentaine de médecins en deux ans, allant jusqu’à affirmer qu’elle souffrait du cancer.La mère de famille n’était cependant pas présente le jour du malaise de sa fille et l’absence de mobile semble jouer en sa faveur, comme le rappelle au Parisien Me Nouhou Diallo, son avocat.Plusieurs autres affaires d’empoisonnement ont fait la Une de l’actualité dernièrement. Ce 19 janvier, un individu a été condamné à 18 ans de réclusion pour avoir empoisonné une jeune femme à la méthadone dans un foyer social de Vitré (Ille-et-Vilaine), en 2019. Fin mai, une auxiliaire de vie a été mise en examen pour l’empoisonnement d’un homme de 91 ans dans les Yvelines. Il s’agissait là aussi d’un empoisonnement médicamenteux, au Diazépam (ou valium) ayant été retrouvé dans un yaourt consommé par la victime.Des faits divers qui ne touchent d’ailleurs pas que des êtres humains. En janvier 2021, plusieurs chats avaient par exemple été retrouvés intoxiqués au valium en Haute-Saône.

landes

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

médicaments, empoisonnement, faits divers, landes