USA: quatre Etats seulement ont récupéré les emplois perdus durant la pandémie

Le marché de l'emploi aux Etats Unis est encore loin de récupérer tous les postes perdus durant la pandémie du Covid-19, mais quatre États sont parvenus à... 26.01.2022, Sputnik France

Il s’agit du Texas, l’Arizona, l’Utah et l’Idaho, selon l’agence de notation financière américaine Fitch qui relève que d’autres Etats comme la Californie et New York n’ont récupéré que 70% et 60% des postes respectivement.Après des pertes record au début de la pandémie, presque tous les États ont récupéré au moins la moitié de ces emplois perdus, à l'exception d'Hawaï et du Wyoming, indique Fitch dans son dernier rapport. Des États comme Hawaï, qui dépendent du tourisme, sont toujours paralysés par la pandémie."Ces données montrent à quel point la reprise a été inégale", fait observer la même source, notant que les États les plus touchés par les vagues de la pandémie et qui adoptaient des mesures de restriction plus draconiennes sont en retard pour se remettre de ces pertes d'emplois."Les tendances de la reprise, stimulées par le retour à l'éducation et au travail en présentiel, pourraient être menacées par la variante Omicron du coronavirus, dont les implications économiques restent incertaines", a toutefois averti, Olu Sonola, responsable de l'économie régionale américaine chez Fitch.Exténués par les répercussions "psychologiques" et économiques de la crise sanitaire née de la pandémie, de millions d’Américains ont démissionné de leurs emplois, accentuant ainsi la pression sur une économie confrontée à une inflation galopante et à la persistance des perturbations des chaînes d’approvisionnement.

