Valneva lance l’essai de phase 3 comme dose de rappel

Le laboratoire franco-autrichien "Valneva" a débuté les vaccinations de rappel avec son candidat vaccin inactivé contre la Covid-19 chez les participants... 26.01.2022, Sputnik France

Cette phase, dernière étape avant une potentielle commercialisation, doit apporter des données supplémentaires sur la vaccination réalisée après deux premières doses de son propre candidat-vaccin, VLA2001, et apporter de premières données sur les rappels hétérologues, c'est-à-dire utilisant VLA2001 après une primovaccination réalisée avec un autre sérum.Dans le détail, une dose de rappel de VLA2001 sera évaluée chez les adultes de 18 ans et plus qui ont reçu une primovaccination avec deux doses de ce même vaccin. Elle sera également évaluée chez les participants, âgés de 30 ans et plus, qui ont reçu deux doses du vaccin d'AstraZeneca.La dose de rappel de Valneva sera administrée au moins sept mois après la fin de la série de primovaccination.Des données initiales sont attendues au deuxième trimestre 2022, précise le laboratoire, ajoutant que ces nouvelles données ne font pas partie des éléments requis pour les demandes initiales d'autorisation de mise sur le marché.Valneva a annoncé les premiers résultats positifs pour le rappel homologue de VLA2001 à la fin du mois de décembre 2021. Les données ont montré une "excellente" réponse immunitaire après une troisième dose de VLA2001 administrée sept à huit mois après la deuxième dose de primovaccination, note le communiqué.En outre, Valneva, basée près de Nantes, prévoit d'initier un nouvel essai dédié uniquement au rappel hétérologue de VLA2001 dans les semaines à venir.

