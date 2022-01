https://fr.sputniknews.com/20220127/400-ans-de-moliere-le-maroc-present-a-versailles-a-travers-luvre-de-tayeb-saddiki-1054627861.html

400 ans de Molière: le Maroc présent à Versailles à travers l'œuvre de Tayeb Saddiki

Le Maroc est représenté à l'exposition-événement de Versailles célébrant les 400 ans de la naissance de Molière, figure majeure de la culture française, par... 27.01.2022, Sputnik France

L'exposition "Molière, la fabrique d'une gloire nationale", qui a ouvert ses portes le 15 janvier à l'Espace Richaud, revient sur la vie foisonnante d’un artiste au destin singulier et sur son œuvre hors du commun, par-delà les époques et les générations.Les "Moliéristes" du monde y sont représentés, notamment avec un pavillon dédié au théâtre marocain, à travers l'expérience de la "Troupe du théâtre marocain" lors des années de la post-indépendance, indique un communiqué de la Fondation Tayeb Saddiki.Il y est représenté grâce à la mise à la disposition des archives de la Fondation Tayeb Saddiki, partenaire de cette exposition ouverte jusqu’au 17 avril 2022, où les visiteurs auront la chance d’y découvrir Molière le méditerranéen, suite à sa réappropriation par le théâtre marocain, arabe et africain.Cette exposition a lieu dans la foulée des festivités et nombreux événements largement relayés, liés au quadri-centenaire de la naissance de Molière.On y découvre également un Molière vu d’ailleurs, qui après avoir franchi les frontières culturelles et linguistiques, finit par s’imposer sur les cinq continents, dont l'Afrique avec un statut spécifique, qui aurait enchanté l'auteur des "fourberies de Scapin".L'œuvre de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, outre son aspect universel, a indubitablement intégré la Méditerranée, dans le cadre d'un véritable échange humaniste ; de même qu’elle a conquis d'autres cultures aux référentiels différents, permettant à divers auteurs de se l'approprier, par-delà les différences et les exclusions de tous bords.

