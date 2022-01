https://fr.sputniknews.com/20220127/apple-premier-vendeur-de-smartphones-en-chine-1054627016.html

Apple, premier vendeur de smartphones en Chine

Apple, premier vendeur de smartphones en Chine

Le groupe américain d’électronique grand public Apple est devenu fin 2021 le premier vendeur de smartphones en Chine, détrônant ainsi le concurrent local Vivo. 27.01.2022, Sputnik France

2022-01-27T12:30+0100

2022-01-27T12:30+0100

2022-01-27T12:30+0100

chine

apple

smartphones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102272/14/1022721498_0:6:599:343_1920x0_80_0_0_928814c6e956ccd2da0399a57b6ecb05.jpg

Apple a repris au dernier trimestre 2021 sa place de plus gros vendeur de smartphones en Chine, six ans après l'avoir perdue.En dépit d'un marché qui s'inscrit en repli en Chine, la marque à la pomme a vu sa part de marché pour les téléphones bondir pour atteindre 23% sur la période octobre-décembre, indique le cabinet Counterpoint dans une étude publiée mercredi.Un an plus tôt, Apple détenait 16% de parts de marché et était quatrième, distancé par des marques chinoises dont Huawei alors leader (23%).C'est la première fois depuis 2015 qu'Apple reprend en Chine sa couronne, d'après Counterpoint, qui ne précise pas le nombre d'appareils vendus.Huawei a annoncé en décembre un chiffre d'affaires pour 2021 en repli de près d'un tiers sur un an, à 634 milliards de yuans (87,4 milliards d'euros).

chine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

chine, apple, smartphones