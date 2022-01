https://fr.sputniknews.com/20220127/delhi-un-quart-des-nouvelles-immatriculations-de-taxis-serait-electrique-1054622983.html

Delhi: un quart des nouvelles immatriculations de taxis serait électrique

Le gouvernement local de Delhi prévoit d'imposer à au moins 25% des nouvelles immatriculations de taxis de passer à la mobilité électrique, selon un projet du... 27.01.2022, Sputnik France

La proposition obligerait les applications fournissant des services de transport ou de livraison, y compris les opérateurs de taxi tels que Ola et Uber et les applications de livraison de nourriture Swiggy et Zomato, à s'enregistrer auprès du gouvernement de Delhi dès l'entrée en vigueur de la loi.Le secteur des transports est le plus gros pollueur à New Delhi suivi des unités industrielles et des services publics, selon un rapport du ministère fédéral indien des Sciences de la Terre.Le rapport a observé que les taxis sont devenus l'une des principales sources de pollution à Delhi, chaque taxi exploité par des sociétés de transport parcourant en moyenne près de 145.000 km par an.Le projet proposait également d'imposer des sanctions aux entreprises qui ne respectaient pas les objectifs de transition des véhicules électriques.Selon la revue scientifique The Lancet, en 2020, près de 17.500 personnes sont décédées dans la mégalopole de plus de 20 millions d'habitants par des maladies liées à la pollution atmosphérique.En 2020, la capitale indienne a été la plus polluée au monde pour la sixième année d'affilée, selon un rapport de l'organisation suisse IQAir.

