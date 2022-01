https://fr.sputniknews.com/20220127/easyjet-anticipe-un-impact-a-court-terme-lie-a-omicron-avant-une-reprise-estivale-1054624625.html

EasyJet anticipe un impact à court terme lié à Omicron avant une reprise estivale

La compagnie aérienne britannique easyJet a prévenu jeudi s'attendre à un impact lié au variant Omicron sur sa performance ce trimestre mais a dit prévoir une... 27.01.2022, Sputnik France

Au cours de son premier trimestre clos fin décembre, la compagnie a volé à 64% de sa capacité pré-pandémique mais sa capacité en sièges-kilomètres disponibles est ressortie à 77% et n'a pas atteint la prévision de plus de 80% en raison de la réduction de la demande des clients en décembre liée à la propagation du variant Omicron du coronavirus responsable du COVID-19.Le directeur général Johan Lundgren a toutefois indiqué que les réservations en Grande-Bretagne avaient bondi début janvier lorsque les restrictions de voyage ont été assouplies et que le gouvernement britannique a annoncé la levée de l'obligation de tests le mois prochain.EasyJet vole en janvier à 50% de sa capacité pré-pandémique et va progressivement l'accroître pour atteindre 67% sur le trimestre en cours, a indiqué la compagnie.En novembre, avant que l'impact d'Omicron ne soit visible, easyJet avait prévu que sa capacité pour ce trimestre serait d'environ 70% du niveau pré-pandémique.Le chiffre d'affaires total du groupe britannique pour le premier trimestre a augmenté à 805 millions de livres sterling (965 millions d'euros) contre 165 millions de livres un an plus tôt. La perte avant impôts pour le trimestre a diminué de près de moitié, à 213 millions de livres.

