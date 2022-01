https://fr.sputniknews.com/20220127/en-suede-bientot-des-corbeaux-ramasseurs-de-dechets-1054632913.html

En Suède, bientôt des corbeaux ramasseurs de déchets

En Suède, bientôt des corbeaux ramasseurs de déchets

Une start-up suédoise entraîne des corbeaux sauvages à ramasser les mégots de cigarettes et autres petits détritus, et la méthode sera bientôt prête à être... 27.01.2022, Sputnik France

2022-01-27T16:00+0100

2022-01-27T16:00+0100

2022-01-27T16:01+0100

suède

déchets

corbeau

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103586/96/1035869613_0:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_915ba414514b50c48a818e3e433f79db.jpg

Les corbeaux sauvages peuvent être formés grâce à un processus d'apprentissage progressif leur permettant de ramasser les déchets et les placer dans une machine qui distribue de la nourriture.L'entreprise a choisi d'utiliser des corbeaux car ce sont les oiseaux les plus intelligents, a expliqué M. Günther-Hanssen.Selon la fondation Keep Sweden Tidy, plus d'un milliard de mégots de cigarettes sont laissés dans les rues de la Suède chaque année, ce qui représente 62 % de tous les déchets.Günther-Hanssen estime que le dispositif pourrait permettre à la municipalité d'économiser au moins 75 % des coûts liés au ramassage des mégots de cigarettes, en fonction du nombre de mégots collectés par les corbeaux.

suède

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

suède, déchets, corbeau